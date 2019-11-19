Отказ от претензий Нафтогаза к Газпрому в арбитражах экономически нецелесообразен – Витренко

Предложенный ПАО "Газпромом" вариант отказа НАК "Нафтогаз Украины" от уже выигранных 3 млрд долларов в Стокгольмском арбитраже в обмен на "скидку" при покупке газа экономически нецелесообразен.

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Интерфакс-Украина.

"Если посчитать, то эта "скидка" (в цене на газ, – ред.), о которой говорит Путин, даже если просто экономически считать, окупится за 28 лет, если сравнивать только с 3 млрд долларов, которые "Газпром" нам уже должен. Не говоря уже про новые иски", – сказал он.

"То есть, только с экономической точки зрения нет никакого смысла ждать 28 лет для того, чтобы получить то, что мы получим в следующем году", – добавил Витренко.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова снизить цену газа для Украины. Однако, как заявил российский лидер, многочисленные иски "Нафтогаза" к "Газпрому" "лишь обостряют ситуацию".

Как ранее сообщал Фокус:

19 сентября в Брюсселе прошли переговоры Украина-РФ-ЕС по транзиту газа. Россия в ходе переговоров предложила Украине возобновить прямые поставки газа.

Россия готова подписать новое соглашение по транзиту газа в Европу через украинскую ГТС в соответствии с европейскими правилами, заявил глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.

В то же время, директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что транзит российского газа через украинскую ГТС не будет продолжен после 1 января 2020 года.

22 октября представители Украины, РФ и Еврокомиссии, в рамках подготовки в переговорам по транзиту газа, провели технические консультации в Брюсселе, в ходе которых обсуждался и вопрос анбандлинга "Нафтогаза".