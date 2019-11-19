В Харькове от ранений скончался командир 128-й бригады Коростелев

В Харькове в военно-медицинском клиническом центре ночью скончался раненный 12 ноября на Донбассе командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

"Тяжелое ранение боевой офицер получил 12 ноября, во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил", – сказано в сообщении.

BBC-Украина сообщает, что Евгений Коростелев был ранен 12 ноября у Новотроицкого во время обхода передовых позиций.

Он вместе с другим офицером подорвался на мине. Сообщалось о серьезных ранениях ног.

Все это время он был в реанимации, ему спасли ногу от ампутации, но этой ночью ему внезапно стало плохо.

Его состояние все это время оценивали как "стабильно тяжелое".

Евгений Коростелев стал комбригом 128-й бригады только в сентябре этого года. До этого служил в 25-й десантной бригаде, где был начальником артиллерии и заместителем командира. Имел звание полковника. У Евгения Коростелева осталась жена, дочь и сын. Ему было 38 лет.

Коростелев – второй украинский командир бригады, который погиб во время войны на Донбассе.

Первым был комбриг 51-й отдельной механизированной бригады полковник Павел Пивоваренко, который погиб во время выхода из Иловайска.

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