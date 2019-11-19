В Днепре произошел взрыв: погиб мужчина

Сегодня, 19 ноября, около 6 утра, на улице Гладкова, 33 в Днепре прогремел взрыв. Погиб 44-летний мужчина. Об этом пишет Информатор.

Как сообщила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, по предварительным данным, взорвалась граната. На фото, которые появились в соцсетях, видно, что накрытое тело лежит между жилыми домами на газоне.

Фото: Информатор

Местные жители жалуются в социальных сетях, что их балконы были повреждены осколками. На месте работает полиция, которая и выясняет причины произошедшего.

Сейчас правоохранители полагают, что мужчина хотел покончить с собой и взорвал гранату умышленно, однако другие версии событий также будут проверять. Открыто уголовное производство по статье 115.

Как ранее писал Фокус:

Вечером, 16 ноября, в Киеве прогремел взрыв в одном из общежитий, в результате чего погибли двое людей. Инцидент произошел в общежитии на улице Карла Маркса в Деснянском районе, сообщение в полицию поступило около 21:00.

В Балаклее (Харьковская область), где находится арсенал Минобороны, прогремели взрывы. Двое военных погибли, еще четверо пострадали.