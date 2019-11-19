Парубия допросят по делу Евромайдана

В четверг, 21 ноября, Святошинский районный суд Киева допросит экс-председателя ВРУ Андрея Парубия в качестве свидетеля по делу об убийстве людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана.

Читайте также: Парубий предложил создать протестный координационный центр

Об этом сообщает пресс-служба Святошинского суда.

"21 ноября в 11:30 в помещении суда … состоится судебное заседание по уголовному производству "Убийства людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана", – говорится в сообщении.

В настоящее время по делу продолжается допрос свидетелей, в частности, запланирован допрос в качестве свидетеля Парубия.

Как ранее сообщал Фокус:

19 ноября в Святошинском райсуде Киева планировались допросы мэра Киева Владимира Кличко и депутатов Андрея Парубия и Валентина Наливайченко в качестве свидетелей в деле против пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в массовых убийствах на Майдане, но те не явились на судебное заседание.