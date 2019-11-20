В Киеве столкнулись внедорожник и микроавтобус, погибли два человека
В ночь на 20 ноября в Киеве на улице Зодчих произошло ДТП, в результате которого погибли двое людей, еще восемь человек пострадали.
Об этом сообщает Информатор.
Столкнулись автобус Mercedes Sprinter и внедорожник Toyota RAV4.
Mercedes ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а Toyota в противоположном направлении. Одна из машин вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. От удара внедорожник вылетел с проезжей части и уперся в дерево.
В момент аварии в Toyota было пятеро человек, а в микроавтобусе семь человек. От удара водитель автомобиля и пассажир погибли мгновенно. Также в результате ДТП пострадали 8 человек.
Погибшим было около 20-25 лет. Такого же возраста были и пострадавшие из легковушки. Из-за аварии движение по улице Зодчих перекрывали.
Как ранее сообщал Фокус:
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