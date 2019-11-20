Штраф за перевозку детей без автокресла вступил в силу
Закон о штрафах за перевозку детей без автокресел вступил в силу. Вчера он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".
Закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях частями десятой и одиннадцатой, в которых устанавливается административная ответственность за нарушение правил перевозки детей.
Так, за перевозку детей ростом до 145 см и возрастом до 12 лет без автокресла или других средств, позволяющих пристегнуть ребенка, на водителя должен быть наложен штраф в размере 510 грн, в случае повторного нарушения в течение года – штраф в размере 850 грн.
Ранее перевозка детей без автокресел также была запрещена, но не наказывалась штрафом или другими санкциями.
Как ранее сообщал Фокус:
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