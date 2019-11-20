Зеленский наградил орденом погибшего комбрига Коростелева

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил Евгения Коростелева, комбрига 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб в результате выполнения боевого задания на Донбассе.

Об этом сообщается в указе президента.

Коростелев посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени за личные заслуги в защите Украины.

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени Коростелева Евгения Владимировича – полковника (посмертно)", – сказано в указе.

Евгений Коростелев был ранен 12 ноября у Новотроицкого во время обхода передовых позиций. От полученных ранений он скончался в больнице 19 ноября.

У Евгения Коростелева осталась жена, дочь и сын. Ему было 38 лет.

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