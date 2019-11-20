Для отдельных категорий военнослужащих сделают обязательным знание английского языка

Заместитель министра обороны Украины Алина Фролова в интервью Радио Свобода заявила, что Минобороны планирует сделать обязательным знание английского языка для назначения военнослужащих на определенные должности.

Замминистра отметила, что низкий уровень знания английского языка среди военнослужащих является реальной проблемой, которая мешает продвижению к стандартам НАТО, а также сказывается на уровне подготовки отдельных категорий военнослужащих.

"Это не только о вступлении в НАТО и об интеграции, но и о возможности читать на английском языке статьи, научные исследования и перенимать опыт других стран", – сказала Фролова.

Она заявила, что в оборонном ведомстве создали долгосрочный план для преодоления этой проблемы.

"Первое – ввести английский язык в систему военного образования. Это действенно, но требует времени, чтобы постепенно все вооруженные силы в тех или иных формах проходили обучение. Второе – это способ срочно уладить наиболее проблемные вопросы: мы сделаем перечень должностей, для которых знание английского языка будет обязательным. Мы дадим время - через год или два, но обязательно на этой должности выучить английский язык. Нам крайне необходимо, чтобы люди на ключевых с точки зрения интеграции с НАТО позициях, хорошо владели английским языком", – сказала Фролова.

Третье предложение, по ее словам, заключается в том, чтобы создать пилотные бригады, в которых будет полностью применены все принципы и стандарты НАТО.

"И третье - идея создания модульных или пилотных бригад, в которых полностью применены все принципы и стандарты НАТО. В этих бригадах, все военнослужащие также будут проходить обучение английскому языку. Поэтому, у нас есть фиксация этой проблемы и долгосрочный план и срочные средства ее преодоления", – разъяснила замминистра.

Как ранее сообщал Фокус:

После выхода Великобритании из состава Европейского Союза английский язык может потерять статус официального в ЕС.

Директор департамента военной политики МО Олег Мелихов заявил, что до 2020 года Украина планирует проработать более 200 стандартов НАТО.