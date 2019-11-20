В Украине за неделю гриппом заболели более 150 тысяч человек

За прошлую неделю в Украине заболели гриппом 150 832 человека, из них две трети – дети. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости составляет 394,4 на 100 тысяч населения, что на 17,3% ниже эпидемического порога по стране.

Всего зарегистрировано четыре случая гриппоподобного заболевания и 41 случай тяжелой острой респираторной инфекции. При этом, во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находится на неэпидемических уровнях.

В Минздраве отметили, что за отчетную неделю не зарегистрировано ни одного летального случая из-за гриппа.

Как ранее сообщал Фокус:

В феврале в Минздраве заявили, что эпидемиологический порог по гриппу превышен в 11 областях Украины.