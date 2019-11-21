Евромайдан финансировался украинским народом, а не политсилами, – Парубий дал показания
В Киеве в Святошинском райсуде во время рассмотрения дела в отношении бывших "беркутовцев" дал показания экс-спикер парламента Андрей Парубий, сообщает УНН.
В частности, он рассказал о ночи в конце ноября, когда силовики избили и разогнали молодых людей на Майдане.
"Наша главная задача (сотен самообороны Майдана, – ред.) состояла в том, что если будет снова атака и наступление на Майдан, как минимум на 30 мин, чтобы могли молодые мужчины сдержать наступление, чтобы в этот момент мы смогли отвести детей и женщин с Майдана, чтобы они опять не были зверски искалечены. Так начиналась самооборона Майдана", – рассказал Парубий.
По его словам, в ночь на 30 ноября ему не сообщали о том, кто на Майдане избил 18 сотрудников милиции. Парубий заявил, что ему сообщили о том, как правоохранители избили девушек, которые не могли защититься.
"Как их зверски били палками здоровые мужчины, молодых девушек, которые не имели возможности защититься. В их глазах был ужас и отчаяние", – сказал Парубий.
Также на вопрос о том, были ли на Майдане формирования, внешне похожие на сотни самообороны, но не подчиненные самообороне Парубий рассказал:
"На Майдане были сотни тысяч человек. Фактически главным идентификационным признаком самообороны Майдана были банданы желтого цвета с синей надписью "самооборона Майдана", – отметил Парубий.
Также Парубий рассказал, что ему неизвестно, кто поставлял компоненты для "коктейлей Молотова", 19 и 20 февраля он не видел их на Майдане, а лишь впоследствии – на видео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что касается захвата админзданий и учреждений в центре столицы, то, по словам свидетеля, речь шла о месте для отдыха и ночлега.
По словам Парубия, финансировал Евромайдан украинский народ, а не политические силы. Он также назвал российской пропагандой информацию о работе грузинских снайперов на Майдане.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее анонсировалось, что Парубий сегодня придет в суд и даст показания по "делу беркутовцев".
- В сентябре Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Андрея Парубия "за организацию беспорядков" 2 мая 2014 года в Одессе.
- Глава МВД Арсен Аваков позже заявил, что "в соответствии с законом и здравым смыслом" надеется на закрытие дела и опровержение всех обвинений.