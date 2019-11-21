Евромайдан финансировался украинским народом, а не политсилами, – Парубий дал показания

В Киеве в Святошинском райсуде во время рассмотрения дела в отношении бывших "беркутовцев" дал показания экс-спикер парламента Андрей Парубий, сообщает УНН.

В частности, он рассказал о ночи в конце ноября, когда силовики избили и разогнали молодых людей на Майдане.

"Наша главная задача (сотен самообороны Майдана, – ред.) состояла в том, что если будет снова атака и наступление на Майдан, как минимум на 30 мин, чтобы могли молодые мужчины сдержать наступление, чтобы в этот момент мы смогли отвести детей и женщин с Майдана, чтобы они опять не были зверски искалечены. Так начиналась самооборона Майдана", – рассказал Парубий.

По его словам, в ночь на 30 ноября ему не сообщали о том, кто на Майдане избил 18 сотрудников милиции. Парубий заявил, что ему сообщили о том, как правоохранители избили девушек, которые не могли защититься.

"Как их зверски били палками здоровые мужчины, молодых девушек, которые не имели возможности защититься. В их глазах был ужас и отчаяние", – сказал Парубий.

Также на вопрос о том, были ли на Майдане формирования, внешне похожие на сотни самообороны, но не подчиненные самообороне Парубий рассказал:

"На Майдане были сотни тысяч человек. Фактически главным идентификационным признаком самообороны Майдана были банданы желтого цвета с синей надписью "самооборона Майдана", – отметил Парубий.

Также Парубий рассказал, что ему неизвестно, кто поставлял компоненты для "коктейлей Молотова", 19 и 20 февраля он не видел их на Майдане, а лишь впоследствии – на видео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что касается захвата админзданий и учреждений в центре столицы, то, по словам свидетеля, речь шла о месте для отдыха и ночлега.

По словам Парубия, финансировал Евромайдан украинский народ, а не политические силы. Он также назвал российской пропагандой информацию о работе грузинских снайперов на Майдане.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее анонсировалось, что Парубий сегодня придет в суд и даст показания по "делу беркутовцев".

В сентябре Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Андрея Парубия "за организацию беспорядков" 2 мая 2014 года в Одессе.