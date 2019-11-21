За три года коммуналка в Украине подорожала на 26%

В октябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, цены на коммунальные услуги в Украине увеличились на 26%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В отчете указаны изменение в ценах на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива.

Также отмечается, что за последние 2 года цены на коммунальные услуги выросли на 10,8%, а за последний год – на 4,3%.

За последние 9 лет (октябрь 2019 года по сравнению с декабрем 2010 года), цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива увеличились в 5,3 раза.

Соответственно, растут цены там, где коммунальные услуги заложены в себестоимость, в том числе продукты питания и безалкогольные напитки. С 2016 года в среднем они подорожали на 16,5%.

Как ранее сообщал Фокус:

За прошлый год долги украинцев за жилищно-коммунальные услуги увеличились до 55,6 млрд грн.