В Новом Роздоле и Новояворовске появилось тепло

В Новом Роздоле и Новояворовске стартовал отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА в четверг, 21 ноября.

"Аварийным бригадам удалось ликвидировать все три прорыва теплотрасс, а также получить постоянное давление в теплосетях, что позволило начать отопительный сезон и запустить работу Новороздольской ТЭЦ", – сказано в сообщении.

В Львовской ОГА добавили, что теплоноситель с температурой +45С начал поступать в теплосеть 2-го микрорайона Новояровска и в настоящее время происходит заполнение сетей дошкольных и школьных учреждений и внутридомовых систем жилых домов, других потребителей, а также восстанавливается циркуляция по системам сооружений.

В администрации прогнозируют, что в ближайшее время в домах должно быть тепло, и добавляют, что с сегодняшнего дня Львовщина полностью вошла в отопительный сезон.

Как ранее сообщал Фокус:

25 октября мэр города Новый Роздол и его первый заместитель подали в отставку из-за срыва отопительного сезона.

В начале ноября Львовская ОГА объявила чрезвычайную техногенную ситуацию из-за срыва отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске.

13 ноября премьер Гончарук и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев поехали на Львовщину решать вопрос с теплом. В итоге Новороздольская и Новояворовская ТЭЦ перешли в управление "Нафтогаза".