Танкер Delfi у одесского пляжа лег на бок. Весь экипаж эвакуировали

Севший на мель у берегов Одессы танкер Delfi лег на бок, из него в море потек мазут. Экипаж судна эвакуировали.

Об этом сообщате местное издание Думская.

Спасателям удалось эвакуировать из корабля троих челнов экипажа, включительно с капитаном. Капитан находится в тяжелом состоянии.

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Весь экипаж судна состоит из трех граждан Украины (капитан, старший механик и матрос).

Для эвакуации планировали использовать водный скутер, но в связи с плохими погодными условиями пришлось привлекать водолазов.

Также стало известно, что танкер находится на якоре в районе Одессы с мая 2019 года. Его судовладелец – из Бирмингема, Великобритания; порт приписки – Румыния.

Как ранее сообщал Фокус:

Вчера поздно вечером в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi. Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.

Украинская сторона не cмогла связаться с судновладельцем: танкер Delfi – "серый", без регистрации. По данным капитана Одесского порта, судновладелец запрещал экипажу покидать танкер.