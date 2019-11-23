В Днепре пятеро неизвестных в балаклавах избили активистов

В пятницу, 22 ноября, в Днепре пятеро неизвестных людей в балаклавах избили местных общественных активистов – члена общественной организации Сообщество активной молодежи – САМ Владислава Мельничука и его товарища Вирослава Цюпьяка.

Об этом Мельничук сам написал на своей странице в Facebook.

"Около 22 часов вечера пятеро молодчиков в балаклавах ворвались в помещение Просвиты в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях", – сообщил активист.

В свою очередь представительница Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик в Facebook сегодня уточнила, что активисты получили травмы черепа, челюсти и носа. Пострадавшие сняли побои и написали заявление в полицию.

По ее словам, Владислав Мельничук как активист участвовал в организации кампании за переименование Днепропетровской области, а также помогал организовывать акции Кто заказал Катю Гандзюк?

Полиция открыла уголовное производство по факту избиения активиста в Днепре, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Следователи квалифицировали нападение на мужчину как хулиганство и открыли уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины", – отмечается в сообщении.

"По словам 23-летнего заявителя, неизвестные мужчины напали на него в помещении по улице Владимира Мономаха в г.Днепр. в дальнейшем он обратился в больницу. По предварительным диагнозам врачей, мужчина получил легкие телесные повреждения", – отмечается в сообщении.

Как ранее писал Фокус:

Вечером 22 ноября в центре Днепра на перекрестке улиц Грушевского и Шевченко произошло массовое ДТП со стрельбой. На этом месте происходила спецоперация силовиков по задержанию злоумышленников.