Спецоперация и погоня в центре Днепра: водитель на джипе протаранил 10 авто

Силовики пытались остановить водителя Land Cruiser

Вечером в центре Днепра на перекрестке улиц Грушевского и Шевченко произошло массовое ДТП со стрельбой, передает Днепр оперативный в Facebook.

По данным издания, на этом месте происходила спецоперация силовиков по задержанию злоумышленников. Водитель Land Cruiser оказал сопротивление и протаранил 10 автомобилей, чтобы скрыться от погони.

Но беглеца задержали возле Главного управления патрульной полиции Днепра. По информации очевидцев, стрельба была по колесам. Таким образом силовики пытались остановить водителя Land Cruiser.

По данным издания Информатор, на месте происшествия работали отдел по борьбе с экономическими преступлениями СБУ и спецподразделение Альфа.

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