В Киеве вандалы разрисовали памятник Шолом-Алейхему свастикой

В Киеве вандалы разрисовали свастикой памятник классику еврейской литературы Шолом Алейхем.

Об этом написал в Facebook главный раввин Украины от Всеукраинского конгресса иудейских религиозных общин Моше Реувен Асман.

"Очередная провокация напротив нашей синагоги... сегодня утром...", − написал он, опубликовав фото после инцидента.

Пользователи Facebook, комментирующие пост раввина, отметили, что камеры на расположенных неподалеку магазинах могли зафиксировать злоумышленников.

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Памятник Шолом-Алейхему находится в Киеве на ул. Рогнединская, 3, вблизи Центральной синагоги Киева.

Прокомментировал случай вандализма и посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

"Еще один антисемитский акт в центре Киева, на памятнике еврейскому писателю Шолом-Алейхему. Украина должна проснуться. Найдите виновных и предайте их правосудию. Проводите воспитательные мероприятия против ненависти. Примите определение антисемитизма IHRA", − написал он в Twitter.

Шолом-Алейхем − известный писатель еврейского происхождения, который родился в Украине, в Переяславе (сейчас это Киевская область). Он писал произведения на идише и иврите.

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