В Никополе ночью сгорел пассажирский автобус

В ночь на понедельник, 25 ноября, в Никополе произошел пожар в пассажирском автобусе. Об этом сообщает управление ГСЧС в Днепропетровской области.

Информация о возгорании пассажирского автобуса Scania на улице Героев Чернобыля была получена в 4:40 ночи.

По прибытию к месту происшествия, пожарные установили, что пожар возник в моторном отсеке пассажирского автобуса на временной остановке. Пожар локализован в 4:51 и полностью ликвидировали в 5:33.

Читайте также: Ночью в столичном Гидропарке взорвалось и сгорело кафе

"Огнем уничтожено пассажирский автобус Scania 1998 года выпуска. Общая площадь пожара составила 30 кв. м. Погибших и пострадавших нет", – рассказали в ГСЧС.

Как сообщает Информатор, возгорание произошло в моторном отсеке. Автомобиль не рейсовый и принадлежит частному лицу. Двигатель работал, когда водитель почувствовал неприятный запах и выбежал из салона с огнетушителем. В считанные минуты пламя охватило весь автобус.

Как ранее сообщал Фокус:

В августе маршрутный автобус полностью сгорел возле киевской станции метрополитена "Лесная".