Резервисты танковых подразделений провели учения на Донбассе (видео)

На Донбассе прошли военные учения танковых подразделений резерва Объединенных сил. Об этом сообщается на странице Сухопутных войск в Facebook.

Учения проводились с целью поддержания высокого уровня готовности резервистов к реагированию на потенциальное вражеское наступление.

"Хотя танки и отведены из района проведения ООС, и угроза танкового прорыва всегда имеет место. Чтобы подразделения не теряли навыков – с ними регулярно проводят тренировки общевойскового резерва", – говорится в сообщении.

По легенде учений, противник обезвредил минные заграждения, прорвал линию обороны и подтянул туда свои танки и БМП.

Взводный опорный пункт, в ответ на это, вступил в бой и отправил запрос о помощи. Командир бригады принял решение задействовать общевойсковой резерв, чтобы отбить атаку противника. Танки взяли противника в полукольцо, выполнили все необходимые маневры и уничтожили условного неприятеля.

"Выполнив все необходимые маневры, украинские военные обезвреживают врага", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

Вооруженные силы Украины провели танковые учения на расстоянии в несколько десятков километров от линии соприкосновения.