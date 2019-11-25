В ДТП вблизи поселка Чабаны виноват Кулеба, – МВД

Cоветник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко заявил, что уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба является виновником ДТП, которое произошло в воскресенье, 24 ноября, вблизи поселка Чабаны.

Об этом он сказал в комментарии Радио НВ.

"По тем данным, которые есть на сегодня у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", – сказал Мартыненко.

По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи в случае, если потерпевшему нанесены тяжелые телесные повреждения, предусматривает заключение виновника сроком от 3 до 8 лет.

В ДТП также пострадали двое сыновей Кулебы. Старший сын Кулебы – Тимофей – в реанимации, в тяжелом состоянии. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, юноша без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни – не сообщают. О состоянии младшего сына Елисея пока неизвестно. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в "Охматдете".

У самого Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.

Как ранее писал Фокус:

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба 24 ноября, попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со своими детьми. Информацию подтвердили в Офисе президента.