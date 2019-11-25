В ДТП вблизи поселка Чабаны виноват Кулеба, – МВД
Cоветник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко заявил, что уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба является виновником ДТП, которое произошло в воскресенье, 24 ноября, вблизи поселка Чабаны.
Об этом он сказал в комментарии Радио НВ.
"По тем данным, которые есть на сегодня у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", – сказал Мартыненко.
По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи в случае, если потерпевшему нанесены тяжелые телесные повреждения, предусматривает заключение виновника сроком от 3 до 8 лет.
В ДТП также пострадали двое сыновей Кулебы. Старший сын Кулебы – Тимофей – в реанимации, в тяжелом состоянии. Он находится в интенсивном неврологическом отделении. По словам медиков, юноша без сознания. У него закрытая черепно-мозговая травма. Есть ли угроза жизни – не сообщают. О состоянии младшего сына Елисея пока неизвестно. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в "Охматдете".
У самого Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.
Как ранее писал Фокус:
- Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба 24 ноября, попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со своими детьми. Информацию подтвердили в Офисе президента.
- 19 мая пятый президент Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с занимаемой должности уполномоченного президента по правам ребенка.