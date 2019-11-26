Под Уманью из-за гололеда столкнулись 11 авто
Под Уманью (Черкасская область) на трассе Киев-Одесса из-за гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Управления Госслужбы Украины по ЧС в области.
"В ДТП попали 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением "Варшава-Херсон". В последнем находились 20 пассажиров, из которых никто не пострадал", – говорится в сообщении.
В результате ДТП травмированы 3 человека из легковых и грузовых автомобилей
Согласно информации, в связи с ДТП движение по трассе в настоящее время происходит в реверсном режиме.
Как ранее сообщал Фокус:
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