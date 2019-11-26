Боевики укладывают рельсы на ж/д мосту у Станицы Луганской, – ОБСЕ

Боевики на участке разведения в районе Станицы Луганской устанавливали рельсы на железнодорожном мосту.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Так, по данным мониторинговой миссии, 23 ноября 3 боевиков устанавливали рельсы на ж/д мосту примерно в 500 м на восточно-северный восток от моста у Станицы Луганской (15 км северо-восточнее Луганска).

23 и 24 ноября наблюдатели ОБСЕ также зафиксировали, как 4 боевиков устанавливали два металлодетектора на КПВВ севернее моста у Станицы Луганской.

20 ноября работы по восстановлению моста в Станице Луганской полностью завершились.

Восстановление моста началось 2 сентября, после демонтажа фортификационных сооружений с обеих сторон.

Проектная стоимость моста составила 38 млн грн. Ширины моста (2,5 метра) хватит для того, чтобы по нему проехала скорая, но не тяжелая военная техника.

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