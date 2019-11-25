РФ проводит на Донбассе испытания новых видов оружия, – ГУР
2019-11-25 15:14:40
Также командование РФ активно тренирует спецназ на Донбассе
РФ использует Донбасс в качестве полигона для подготовки подразделений спецназначения.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Также россияне проводят на Донбассе испытания новых видов оружия.
Так, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейского корпуса ВС РФ прибыл спецназ со средствами техразведки и снайперскими винтовками, в т.ч. неустановленного образца.
По данным украинской разведки, эти кадровые российские военные изучали обстановку на передовой и выполняли задания в составе снайперских пар и разведгрупп.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вчера, 24 ноября, в результате обстрела боевиками нас. пункта Березовое под Донецком, произошел масштабный пожар в дачном поселке. Полностью сгорели шесть зданий. Сейчас пожар локализован.
- Также в штабе ОС напомнили, что с 1 декабря контрольно-пропускные пункты въезда-выезда в районе проведения ООС на Донбассе буду работать ежедневно с 08.00 до 17.00.
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