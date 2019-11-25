На Донбассе из-за обстрела боевиков горел дачный поселок, − штаб ООС
2019-11-25 07:24:06
Украинские военные эвакуировали гражданское население
В результате обстрела боевиками населенного пункта Березовое Донецкой области произошел масштабный пожар в дачном поселке, полностью сгорели шесть зданий.
Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.
Отмечается, что враг применил крупнокалиберные пулеметы с трассирующими и бронебойно-зажигательными боеприпасами.
"В результате обстрела загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок. Сейчас почти полностью выгорели шесть зданий", − заявили в пресс-службе ООС.
Украинские военные эвакуировали гражданское население. Около 23.00 24 ноября пожар локализовали, пострадавших нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 ноября боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
- 22 ноября боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один украинский военный был ранен, еще один погиб в ДТП.
- 21 ноября в Донецкой области военный грузовик ВСУ был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса Фагот на территории мирного населенного пункта – поселка Шумы. Трое военных получили контузию.