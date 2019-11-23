Сутки на Донбассе: один военный погиб, еще один ранен

2019-11-23 09:24:01

93 0

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли

Боевики за минувшие сутки, 22 ноября, 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один украинский военный был ранен, еще один погиб в ДТП.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 23 ноября.

Оккупанты обстреливали позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь у Талаковки, Водяного, Песок, Тарамчука и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Шумов, у Новгородского, Причепиловки, Новолуганского и Зайцево.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...