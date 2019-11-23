Сутки на Донбассе: один военный погиб, еще один ранен

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли

Боевики за минувшие сутки, 22 ноября, 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один украинский военный был ранен, еще один погиб в ДТП.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 23 ноября.

Оккупанты обстреливали позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь у Талаковки, Водяного, Песок, Тарамчука и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Шумов, у Новгородского, Причепиловки, Новолуганского и Зайцево.

С начала новых суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус:

21 ноября в Донецкой области военный грузовик ВСУ был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса Фагот на территории мирного населенного пункта – поселка Шумы. Трое военных получили контузию.

20 ноября на Донбассе в зоне ООС погиб командир батареи, старший лейтенант Богдан Шацкий.

20 ноября на Донбассе получили ранения шесть украинских военнослужащих. Как заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, российские войска продолжили интенсивный обстрел и постарались не допустить эвакуацию раненых. В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений.