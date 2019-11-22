На Донбассе погиб командир батареи 15-го артиллерийского полка

Богдан Шацкий погиб при исполнении служебных обязанностей

В пятницу, 20 ноября, на Донбассе в зоне ООС погиб командир батареи, старший лейтенант Богдан Шацкий.

Об этом сообщает 15-й реактивный артиллерийский полк на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Богдан Шацкий погиб при исполнении служебных обязанностей. Ему было 24 года. Он был родом из Хмельницкой области, села Михля, Изяславского района.

Информацию о том, когда защитника привезут в Хмельницкую область и когда состоятся похороны, обещают сообщить позже.

Командование и личный состав воинской части А1108 выразили искренние соболезнования по поводу гибели воина. При этом обстоятельства гибели Богдана Шацкого не сообщаются. Также об этом нет данных на сайте Минобороны и странице ООС в Facebook.

Как ранее сообщал Фокус:

20 ноября на Донбассе получили ранения шесть украинских военнослужащих.

Как заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, российские войска продолжили интенсивный обстрел и постарались не допустить эвакуацию раненых. В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений.

Вечером 18 ноября Юрий Бутусов сообщил, что российские войска совершили атаку на позиции ВСУ в районе села Сизое Луганской области. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату.

Украинские военные во вторник днем, 19 ноября, сбили российский беспилотный летательный аппарат, который летал над позициями украинских подразделений.

На Донбассе 21 ноября боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, боевые травмы получили три бойца.