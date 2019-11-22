На Донбассе погиб командир батареи 15-го артиллерийского полка

2019-11-22 17:58:40

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Богдан Шацкий погиб при исполнении служебных обязанностей

В пятницу, 20 ноября, на Донбассе в зоне ООС погиб командир батареи, старший лейтенант Богдан Шацкий.

Об этом сообщает 15-й реактивный артиллерийский полк на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Богдан Шацкий погиб при исполнении служебных обязанностей. Ему было 24 года. Он был родом из Хмельницкой области, села Михля, Изяславского района.

Информацию о том, когда защитника привезут в Хмельницкую область и когда состоятся похороны, обещают сообщить позже.

Командование и личный состав воинской части А1108 выразили искренние соболезнования по поводу гибели воина. При этом обстоятельства гибели Богдана Шацкого не сообщаются. Также об этом нет данных на сайте Минобороны и странице ООС в Facebook.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Как заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, российские войска продолжили интенсивный обстрел и постарались не допустить эвакуацию раненых. В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений.
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