Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, есть раненные

Боевые травмы получили три бойца

На Донбассе 21 ноября боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, боевые травмы получили три бойца.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Террористы обстреливали позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Кроме того зафиксирован огонь из ПТРК.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили 4 обстрела: дважды у Водяного, возле Невельского и Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 2 вражеских обстрелов: возле Шумов и Кондрашевки-Новой.

С начала этих суток террористы не проодили обстрелов.

Как ранее сообщал Фокус:

Как заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, российские войска продолжили интенсивный обстрел и постарались не допустить эвакуацию раненых. В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений.

Вечером 18 ноября Юрий Бутусов сообщил, что российские войска совершили атаку на позиции ВСУ в районе села Сизое Луганской области. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату.