Россия со своей территории атаковала украинские позиции, есть раненый, – Бутусов

Беспилотник сбросил боевую гранату

Российские войска совершили атаку на позиции ВСУ в районе села Сизое Луганской области.

Об этом вечером 18 ноября написал в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

По его данным, один боец тяжело ранен, у него осколочные ранения спины.

"Российские войска атаковали украинские позиции у села Сизое под Луганском с территории Российской федерации, один военнослужащий получил тяжелые ранения. Сизое находится на самой границе с РФ и близ линии фронта у Станицы Луганской, считалось последние годы тихим местом. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату", – написал он.

По данным журналиста, за жизнь раненого борются врачи.

"Вполне вероятно, атака произведена с территории РФ, в районе, который непосредственно примыкает к участку разведения в Станице Луганской. В любом случае, российское командование не могло не контролировать запуск беспилотника в этом районе", – заявил Бутусов.

В штабе ООС информацию об этом инциденте пока не комментировали. Согласно вечерней сводке, потерь у Объединенных сил на Донбассе в понедельник не было.

Как ранее сообщал Фокус:

14 ноября боевики обстреляли жилой дом в дачном поселке Акация. В результате обстрела произошел пожар: дом полностью уничтожен огнем.

17 ноября на Донбассе боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.

По данным ООН, в октябре 2019 года на востоке Украины двое гражданских были убиты и 10 ранены.