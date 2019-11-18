Боевики на Донбассе 16 раз обстреляли украинских военных

Террористы применили противотанковый ракетный комплекс

На Донбассе за прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, а также другого стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи Новомихайловки, Водяного, Красногоровки, Лебединского, Авдеевки, Павлополя, Крымского, Луганского, Новолуганского, Троицкого и Майского.

Как ранее сообщал Фокус:

14 ноября, боевики обстреляли жилой дом в дачном поселке Акация. В результате обстрела произошел пожар: дом полностью уничтожен огнем.

По данным ООН, в октябре 2019 года на востоке Украины двое гражданских были убиты и 10 ранены.