Эвакуация шести раненых на Донбассе бойцов проходила под обстрелом, – Бутусов

Вчера в результате российского обстрела было ранено сразу шесть нацгвардейцев

В среду, 20 ноября, около села Зайцево Донецкой области 6 украинских военных были ранены в результате обстрела боевиков из автоматического станкового гранатомета.

Об этом четверг, 21 ноября, в Facebook написал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Вчера в результате российского обстрела было ранено сразу шесть нацгвардейцев, это произошло под Горловкой, близ села Зайцево. Во время смены постов наблюдения на одном из опорных пунктов противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Позиция противником пристреляна уже давно. Попадание пришлось прямо в траншею, где проходили бойцы", – рассказал он.

По его словам, военные получили ранения ног, но благодаря своевременной эвакуации и помощи медиков-волонтеров бойцы получили качественную помощь. Угрозы их жизни нет, конечности будут сохранены.

"Российские войска продолжили интенсивный обстрел и постарались не допустить эвакуацию раненых. В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений. Эвакуация проходила под обстрелом", – сообщил он.

Редактор подчеркнул, что оккупанты регулярно проводят атаки и обстрелы в районе Зайцево, которое разделено линией фронта на две части.

Как ранее сообщал Фокус:

20 ноября на Донбассе получили ранения шесть украинских военнослужащих.

Вечером 18 ноября Юрий Бутусов сообщил, что российские войска совершили атаку на позиции ВСУ в районе села Сизое Луганской области. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату.

Украинские военные во вторник днем, 19 ноября, сбили российский беспилотный летательный аппарат, который летал над позициями украинских подразделений.