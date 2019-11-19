Военные ВСУ на Донбассе сбили российский беспилотник

Вражеский дрон был сбит сосредоточенным огнем из стрелкового оружия

Украинские военные во вторник днем сбили российский беспилотный летательный аппарат, который летал над позициями украинских подразделений, сообщает пресс-центр ООС.

"Сегодня после обеда, на Горловском направлении, российские оккупационные войска использовали БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений Объединенных сил", – говорится в сообщении.

В частности, вражеский дрон был сбит сосредоточенным огнем из стрелкового оружия.

"При падении в нежилом дворе БПЛА сдетонировал, что может свидетельствовать о небезопасном грузе, которым враг пытался поразить наших военных", – отметили в ООС.

Остатки сбитого БПЛА переданы экспертам специальных подразделений для изучения и идентификации.

Кроме того, вооруженные формирования РФ в течение суток 4 раза обстреляли позиции ООС на Донбассе из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Противник открывал огонь неподалеку Крымского, Южного, Новотошковского, Гнутового. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 18 ноября главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что российские войска совершили атаку на позиции ВСУ в районе села Сизое Луганской области. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату.

18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинсикй военный.