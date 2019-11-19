Боевики 14 раз обстреляли украинских военных, есть раненый

Террористы обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм

18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинсикй военный.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, враг вел огонь из пушек БМП.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов. дважды у Новомихайловки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

недалеко от Лебединского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Березового – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

у Талаковки и Гнутового – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Широкиного – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" также зафиксировано 7 вражеских обстрелов.

неподалеку Крымского – из орудий БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

два раза вблизи Луганского – из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Новотошківського – с вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Майского и Гладосового – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Как ранее сообщал Фокус:

14 ноября боевики обстреляли жилой дом в дачном поселке Акация. В результате обстрела произошел пожар: дом полностью уничтожен огнем.

17 ноября на Донбассе боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.

По данным ООН, в октябре 2019 года на востоке Украины двое гражданских были убиты и 10 ранены.