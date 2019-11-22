Боевики обстреляли из ПТРК автомобиль в мирном поселке, – штаб ООС
2019-11-22 20:43:18
Есть раненые
С начала текущих суток боевики на Донбассе 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Согласно сообщению, один военный ранен, еще один военнослужащий погиб во время дорожно-транспортного происшествия.
"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Донецкой области военный грузовик ВСУ был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса Фагот на территории мирного населенного пункта – поселка Шумы. Трое военных получили контузию.
Отмечается, что обстрел произошел накануне в четверг. Грузовик развозил продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции.
"Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а находился в населенном пункте Шумы... Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такая мощное оружие, никто просто не ожидал", – прокомментировал инцидент военнослужащий ВСУ по имени Виктор.
По его словам, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км и на такой дальности управлять боеприпасом очень трудно.
"Оператор вражеского ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова", – добавил военнослужащий.
В результате обстрела трое военнослужащих получили контузию. Среди них – одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.
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