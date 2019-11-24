Сутки на Донбассе: боевики стреляли из минометов и РПГ, потерь нет

Всего зафиксировано восемь случаев нарешуния перемирия

За минувшие сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Потерь среди наших бойцов нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Возле Пивденного боевики трижды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Песков противник стрелял из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Два обстрела из гранатометов, стрелкового оружия и РПГ зафиксированы возле Водяного и один – возле Верхнеторецкого.

Как ранее сообщал Фокус:

22 ноября боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один украинский военный был ранен, еще один погиб в ДТП.