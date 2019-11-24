Сутки на Донбассе: боевики стреляли из минометов и РПГ, потерь нет
2019-11-24 09:17:05
Всего зафиксировано восемь случаев нарешуния перемирия
За минувшие сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Потерь среди наших бойцов нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Возле Пивденного боевики трижды открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Песков противник стрелял из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Два обстрела из гранатометов, стрелкового оружия и РПГ зафиксированы возле Водяного и один – возле Верхнеторецкого.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 ноября боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Один украинский военный был ранен, еще один погиб в ДТП.
- 21 ноября в Донецкой области военный грузовик ВСУ был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса Фагот на территории мирного населенного пункта – поселка Шумы. Трое военных получили контузию.