По дороге в зону ООС из поезда выпал военнослужащий и погиб
В Киевской области выпал из поезда и погиб военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады из состава ОС.
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.
Происшествие произошло еще 18 ноября.
"Установлено, что военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады двигался в составе подразделения эшелоном в зону проведения ООС. Пострадавший был обнаружен 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области", – сказано в сообщении.
Старший солдат попал в больницу в тяжелом состоянии. По данным врачей, в результате падения он получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга II степени, перелом основания черепа, закрытый перелом костей левой голени и впал в кому.
25 ноября он скончался в Главном военном клиническом центре ВСУ.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
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