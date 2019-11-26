В воинской части на Львовщине вскрыли недостачу бронетехники на 9 млн грн

В ходе внеплановой инвентаризации в одной из воинских частей во Львовской области обнаружена недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн гривен.

Об этом информирует пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

"Установлено, что в указанной воинской части проведена внеплановая инвентаризация материальных ценностей и, как следствие, выявлена ​​недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн", – говорится в сообщении.

Следователями были зафиксированы правонарушения, которые свидетельствуют о небрежном отношении воинских должностных лиц воинской части к службе, в условиях особого периода. В частности они не приняли "меры по обеспечению надлежащего учета, внутреннего контроля и сохранения бронетанкового имущества (запасов)".

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение к военной службе) Уголовного кодекса.

Расследование проводит территориальное управление ГБР, расположенное во Львове.

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