На Садового завели дело за предложение обменять Медведчука на пленных

Генпрокуратура завела дело против мэра Львова Андрея Садового из-за его предложения обменять одного из лидеров партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских военнопленных, находящихся в России.

Об этом сам Садовый написал у себя в Facebook.

При этом Садовый подчеркнул, что его предложение актуально и на данный момент.

"Печерский суд обязал ГПУ открыть дело против Садового по иску Медведчука». Я действительно предлагал обменять Медведчука на наших военнопленных. В принципе мое предложение актуально до сих пор – многие наши заложников остаются в российских тюрьмах. Символично, что это решение было принято 21 ноября, в день начала Революции Достоинства. Именно 21 ноября мне вручили подозрение. Интересное совпадение. Я вот думаю, а вся эта нечисть не знает других дат?)", – написал Садовый.

21 ноября Садовому вручили подозрение. Ему вменяют ч.2 ст.28 и ч.2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением. Речь идет о старом деле, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Андрея Садового в июле 2017 года вызывали на допрос в Генпрокуратуру.

Как ранее писал Фокус:

Делегаты 18-го отчетного съезда партии "Самопомич" вновь избрали своим лидером Андрея Садового.