В Житомире продают зеленые носки с цитатами Зеленского

В одном из магазинов Житомира в продаже появились зеленые носки с крылатыми фразами украинского президента Владимира Зеленского. В ассортименте представлены носки со словосочетаниями "Вийди отсюда, розбійник" или "Плохо чуєш мене?". Об этом сообщает "Житомир-онлайн".

Читайте также: Россияне просят помощи у Путина с помощью бюста Путина

Отмечается, что носки изготовил местный предприниматель. Партия насчитывает около 50 пар зеленого цвета. По словам продавцов, они готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.

Этими двумя фразами президент обратился к секретарю горсовета Борисполя Ярославу Годунку. Дело закончилось скандалом, а сам Годунок грозился подать в суд.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский во время речи на инаугурации попросил депутатов и министров не вешать его портрет в своих кабинетах.