В Житомире продают зеленые носки с цитатами Зеленского

Украина
Носки изготовил местный предприниматель

В одном из магазинов Житомира в продаже появились зеленые носки с крылатыми фразами украинского президента Владимира Зеленского. В ассортименте представлены носки со словосочетаниями "Вийди отсюда, розбійник" или "Плохо чуєш мене?". Об этом сообщает "Житомир-онлайн".

Отмечается, что носки изготовил местный предприниматель. Партия насчитывает около 50 пар зеленого цвета. По словам продавцов, они готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.

Этими двумя фразами президент обратился к секретарю горсовета Борисполя Ярославу Годунку. Дело закончилось скандалом, а сам Годунок грозился подать в суд.

Как ранее сообщал Фокус: