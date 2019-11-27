Кабмин дал старт второму этапу медреформы, – Гончарук

На заседании Кабмина была принята Программа медицинских гарантий, по которой большинство медуслуг в Украине будут бесплатными, что является вторым этапом медреформы.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.

С 1 апреля 2020 государство будет финансировать все расходы за предоставление:

экстренной медицинской помощи;

вторичной (специализированной) – это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;

третичной (высокоспециализированной) – медицинская помощь, оказываемая в случае длительных, сложных заболеваний (онкология, СПИД, осложнения в послеоперационный период);

паллиативной медицинской помощи – обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, уход за пациентом, поддержка жизнедеятельности, помощь семьям пациентов);

медицинской реабилитации.

Кроме того, также бесплатным будет лечение детей до 16 лет и медицинская помощь в связи с родами.

По его словам, до 1 апреля 2020 года медицинские учреждения должны заключить договоры с Национальной службой здоровья, поскольку именно через НСЗУ государство будет финансировать все эти услуги.

Как ранее сообщал Фокус:

4 сентября на пресс-конференции Скалецкая назвала приоритетные направления реформирования системы здравоохранения.