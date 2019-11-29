Твое тело – твое дело. Что волонтеры рассказывают детям о сексе

В Украине работает интернет-платформа "Вперше", которая рассчитана на подростковую и молодежную аудиторию: активисты в онлайн-режиме отвечают на интимные вопросы читателей, рассказывая о сексуальной жизни и отношениях. Создательница проекта Катя Мячина объяснила Фокусу, почему метод "поймешь, когда вырастешь" не работает

Десять лет назад Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения приняло новое руководство по сексуальному образованию. Эксперты решили, что это поможет бороться с ростом подростковых беременностей, распространением ВИЧ/СПИДа и сексуальным насилием. В Бельгии, Нидерландах, Швеции, Германии действуют законы, по которым уроки полового просвещения обязательны. В украинских школах таких предметов нет, да и широкую дискуссию об этом в обществе, по большому счету, не ведут. Тем не менее появляется все больше общественных инициатив, которые самостоятельно берут на себя роль просветителей и работают с подростками и молодежью, проводя ликбезы. Одним из таких проектов стал и сайт "Вперше". Мы поговорили с его создательницей Катей Мячиной о том, как работает проект и зачем он нужен.

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От диагноза – к просвещению

Как появился проект "Вперше"?

– Идея родилась в 2015 году. Мне тогда диагностировали вирус папилломы человека [общее название группы вирусов, чаще всего передается половым путем]. Я сильно переживала по этому поводу, мне казалось, что это практически смертельно. Но постепенно паника сменилась сильным чувством несправедливости. Я думала о том, почему мне об этом не рассказывали в школе, никто вообще не упоминал, что такая инфекция существует и ею можно заразиться. Это сейчас я знаю, что все не так страшно, что при первом половом акте вирусом заражаются 85% женщин и он у многих не проявляет себя. В общем, диагноз и стал тем триггером, который запустил мысль о создании такой платформы.

Около трех лет я вынашивала идею, и в 2018 году мы с подругами все-таки решили ее реализовать. Придумали название, прописали концепцию, поговорили с подростками, с молодежью, чтобы понять, какие темы наиболее непонятны для них. И к 1 сентября прошлого года запустили сайт.

Если подводить итоги первого года, то чего удалось добиться?

– Мы получили много комментариев с благодарностью за то, что вообще говорим об этом. Наш сайт стал первым украиноязычным онлайн-проектом о сексуальном образовании. Хотя есть похожие организации, занимающиеся этой работой в офлайн-режиме: организовывают лекции, мастер-классы.

Главной идеей было не только формирование безопасного виртуального пространства, где ты не наткнешься на дискриминирующую или неправдивую информацию, но и создание интернет-энциклопедии о сексе, сексуальности, теле, здоровье и отношениях. Судя по посещаемости нашего сайта, могу сказать, что на эту тему есть большой спрос. Мы помогаем людям понять и принять себя, узнать, как работает их тело, как проявляется сексуальность. И мы пытаемся показать, что быть сексуально активным – это нормально. У нас на сайте можно анонимно задать любой вопрос, попросить совета или рассказать свою историю.

Школа как ресурс

Вас приглашают в школы для проведения лекций?

– Нас часто приглашают, но мы все-таки онлайн-проект, так что обычно приходится отказываться, однако пару раз за год проводили лекции на тему сексуального просвещения для школьников. Я, например, ездила в свой родной город Зеленодольск Днепропетровской области, в школу, которую сама заканчивала. К слову, это еще одна причина, почему мы захотели создать именно интернет-платформу. В Киеве, Одессе, Львове и других больших городах молодежь запросто может найти интересующую их информацию, там всегда проводятся какие-то мероприятия на эту тему, а в регионах ситуация совсем другая. У подростков практически нет возможностей получить ответы на интересующие их вопросы.

Вы сторонница того, что в школах нужно ввести отдельный предмет по сексуальному образованию. Но почему эту функцию не могут выполнять родители, разве это не их обязанность?

– Во-первых, у каждого человека есть право получать адекватные, качественные, интересные знания о своем теле и о том, что с ним происходит. Во-вторых, было бы, конечно, идеально, если бы родители занимались сексуальным просвещением детей, но в Украине у взрослых людей чаще всего тоже не хватает знаний об этом.

Вступление в сексуальную жизнь в Украине сейчас нередко происходит в раннем возрасте, в 14–16 лет. При этом у нас очень высокий уровень подростковых беременностей [в 2017 году 5,7 тыс. девушек от 15 до 17 лет стали матерями] и абортов. По разным данным, эти показатели в 5–7 раз выше, чем в европейских странах. Кроме того, только 24% молодых людей в Украине понимают, как передается ВИЧ [данные за 2015 год]. Я уверена, что вопросы сексуального образования и здоровья населения – это обязанность государства, у которого есть огромный ресурс влияния на детей через школьное образование. Оно должно позаботиться о том, чтобы подростки знали, как правильно вступать в отношения, чтобы быть здоровыми и не вредить себе и партнеру. Введение сексуального образования в школе как отдельного предмета – самый эффективный способ изменить ситуацию в лучшую сторону.

После распада Советского Союза в Украине выросли новые поколения. Как у них в целом меняется отношение к сексуальной жизни?

– Недавно я видела данные соцопроса в Украине, где около 80% респондентов сказали, что секс – это очень важная часть жизни человека. Конечно, мир меняется, общественный дискурс меняется, появляется все больше секс-позитивных сериалов и фильмов, появляются лидеры мнений, готовые открыто говорить об этом. Интимная сфера стала менее табуирована, но это все равно не означает, что у нас сложилась благоприятная ситуация. Тема секса и телесности, особенно женской, в нашем обществе по-прежнему стигматизирована. Если бы все было хорошо, нашей организации просто не было бы.

Это не смешно

Как говорить о сексе с детьми, чтобы они не смущались и доверяли спикеру?

– Вообще, в украинских школах проводят уроки сексуального просвещения в рамках предметов основа безопасности жизнедеятельности и биология. Их часто пропускают, но если все-таки такое занятие делают, то учителя разговаривают с детьми в очень патерналистской манере. Это такой типичный тон взрослых, пренебрежительный: "Поймешь, когда вырастешь". Мы стараемся этого избегать. Наше главное правило – говорить с детьми на равных, не как учителя, а как старшие сестры или друзья. По своему опыту скажу, что когда ты первые десять раз скажешь слово "пенис" подросткам, они будут смеяться, а на одиннадцатый начнут воспринимать это спокойно. Просто нужно своим примером показывать, что говорить о сексе, называть части тела или процессы своими именами – это не стыдно и не смешно. Если ты ведешь себя уверенно и не делаешь каких-то неловких ужимок, тогда и дети понимают, что ничего страшного в этих словах нет, их можно произносить и не хихикать.

С какого возраста надо начинать эти разговоры?

– О теле надо говорить прямо с самого рождения ребенка. Когда вы моете ребенка или просто с ним играете, называйте органы своими именами, не надо придумывать какие-то эвфемизмы. Так вы поможете ему с детства понять, что это обычные слова, которые можно произносить. И в дальнейшем, когда будете обсуждать с ним темы секса и отношений, это существенно облегчит вам жизнь. Не надо забывать, что это и вопрос безопасности ребенка, чтобы он понимал, если вдруг кто-то попытается применить к нему сексуальное насилие. Наши дети в таких случаях часто просто не понимают, что происходит, и потому не могут рассказать об этом.

"Oткровенный разговор о сексе не развращает детей, а, наоборот, помогает им более осознанно делать свой выбор"

Не думаете ли вы, что слишком откровенная информация о сексе в раннем возрасте может привести к обратному эффекту, что это развратит подростков?

– Не думаю. Опыт стран, которые ввели сексуальное образование еще в 1970–80-х годах, показывает, что возраст вступления в сексуальную жизнь повышается, а количество подростковых беременностей и абортов уменьшается. Например, в Германии за 30 лет после введения сексуального образования в школе процент подростков, которые использовали презерватив во время первого секса, вырос с 71% до 92%. А количество беременных среди 15–19-летних девушек снизилось с 38 до шести на тысячу человек. Так что откровенный разговор о сексе не развращает детей, а, наоборот, помогает им более осознанно делать свой выбор.

В Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины считают, что секс-образованием могут заниматься лишь дипломированные специалисты, но не общественники. Что вы думаете по этому поводу?

– Я не согласна с этой позицией. Вместо того чтобы создавать некую монополию на разговоры о сексе, Ассоциация должна сотрудничать с гражданским сектором, работающим в данной сфере. Мы могли бы помогать друг другу, вместе продвигать ценности и идеи сексуального образования.