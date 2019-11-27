Мендель рассказала, сколько получает на должности пресс-секретаря президента

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире программы Vласть vs Vлащенко сообщила, что ее зарплата составляет около 25 тысяч гривен со всеми надбавками.

"25. Чуть-чуть больше иногда. Ну как 25… Там 15, потом какие-то вот надбавки: за язык, за диссертацию, за еще что-то… И потом я летаю, и там, типа, $100−200, вот где-то так", – сказала Мендель в ответ на вопрос ведущей программы Натальи Влащенко, может ли она озвучить свою зарплату.

Согласно постановлению Кабинета министров, должностной оклад пресс-секретаря президента установлен в размере 15 720 гривен.

Известно, что в августе президент Владимир Зеленский получил зарплату в размере должностного оклада – 28 000 грн. Зарплата главы Офиса Президента Андрея Богдана за август составила 39 874 грн. А первая заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука за сентябрь составила 62 тыс. грн.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время съемок сюжета для издания "Схемы" Мендель оттолкнула журналиста Сергея Андрушко, чем помешала ему задать вопрос главе ОП Андрею Богдану, а позже – и президенту Владимиру Зеленскому.

В НСЖУ призвали Мендель извиниться перед журналистами: пресс-секретарь президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов.