Суд освободил из-под стражи экс-командира "Беркута", обвиняемого в преступлениях против Майдана

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи бывшего командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова, который обвиняется в преступлениях против активистов Майдана.

Об этом говорится в заявлении "Адвокатской совещательной группы", опубликованном в Facebook.

"Сегодня, 27 ноября, Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи Виктора Шаповалова, обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время противостояния в центре города, что повлекло тяжкие последствия", – говорится в сообщении.

Беркутовец находился под арестом с 2015 года. Соответствующее решение суд принял из-за "закона Савченко", по которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.

Согласно заявлению "Адвокатской совещательной группы", суд не информировал ни потерпевших, ни их представителей об апелляционной жалобе Шаповалова.

Обвинительный акт в отношении Шаповалова был передан в суд в ноябре 2016 года. В деле по обвинению Шаповалова – 108 потерпевших, и на данный момент продолжается стадия их допроса. Следующее заседание по делу должно состояться 18 декабря.

Шаповалова обвиняют в ряде преступлений, среди которых – превышение служебных полномочий, что привело к избиению и убийству активистов в Крепостном переулке во время Революции Достоинства 18 февраля. В этот день в столкновениях с силовиками были убиты 28 человек, ранены не менее 100. Шаповалову инкриминируют превышение служебных полномочий, повлекшие тяжелые последствия – избиение и убийство троих человек. Все трое погибших умерли от огнестрельных ранений.

Как ранее сообщал Фокус:

30 августа суд вынес вердикт по делу экс-беркутовца, обвиняемого в пытках активистов Евромайдана. Сторона обвинения не смогла доказать вину Андрея Хандрыкина.