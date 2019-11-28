На Донбассе двое военных получили ранения и один боевую травму

Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня

Боевики на Донбассе за сутки 9 раз нарушили режим тишины, двое украинских военных получили ранения и один боевую травму.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…Ранения в результате обстрелов получили двое военнослужащих Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 6 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты Южное, Шумы и Попасная.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вели огонь в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет", – сказали в штабе ООС.

Как ранее сообщал Фокус:

26 ноября боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.