В Киеве обокрали офис союза журналистов
Неизвестные попали в офис через балкон
На Крещатике в Киеве обокрали офис Национального союза журналистов.
Об этом написал глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.
"Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернута на стол, ящики раскрыты. Исчезли ли документы и ценные вещи – еще выясняем", – написал он.
Как сообщает пресс-служба полиции Киева, установлено, что неизвестные попали в офис через балкон. Они взломали сейф и похитили оттуда деньги. В настоящее время правоохранители проводят осмотр места происшествия, опрашивают работников союза журналистов, пересматривают записи с камеры видеонаблюдения.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.
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