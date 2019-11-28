Корабль пробудет в Одессе несколько дней

В четверг, 28 ноября, французский корвет Commandant Birot F796 зашел в порт Одессы, сообщает Громадське радіо.

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Судно прибыло из Грузии. В Батуми французские моряки вместе с представителями Береговой охраны МВД и Сил специальных операций Минобороны Грузии провели совместные учения в море.

В рамках дружественного визита военные Франции проведут совместные учения с украинскими моряками. Корабль пробудет в Одессе несколько дней.

Это 28-й корабль ВМС нечерноморских стран НАТО, зашедший в Черное море в 2019 году.

Как пишет Думская, судно было названо в честь Роджера Биро – командира французского корвета "Мимоза" времен Второй мировой войны, потопленного нацистами в ночь на 9 июня 1942 года.

Корвет Commandant Birot F796 принят в состав ВМС Франции в 1984 году.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце февраля в Одессу заходил американский ракетный эсминец USS Donald Cook.

6 марта в порт Одессы зашли с дружественным визитом два турецких военных корабля – фрегат Barbaross и корвет Marti.