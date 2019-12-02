AB InBev Efes : "Наша мечта—объединять людей, делая мир лучше"

Позиция AB InBev Efes является одним из лидеров украинского пивоваренного рынка и совместным предприятием крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev и крупнейшей пивоваренной компании Турции Anadolu Efes. О ценностях и принципах работы компании рассказывает Ольга Орел, директор по персоналу компании AB InBev Efes

Конкуренция на рынке, на котором вы работаете, очень высока. Какие ценности вашей компании помогают успешному рекрутингу новых сотрудников и сохранению стабильности ее кадрового состава?

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– Наша компания делает ставку на людей, готовых принимать новые интересные вызовы, решать нестандартные задачи и никогда не останавливаться на достигнутом. Один из наших принципов гласит: "Настоящим талантам мы даем возможность максимально раскрывать свой потенциал и получать достойное вознаграждение". Такие люди – золотой запас AB InBev Efes. Мы приветствуем кросс-функциональные и кросс-страновые перемещения и часто делаем ставку на молодых менеджеров. Это привлекает кандидатов, с которыми нам по пути, и обеспечивает внутреннюю ротацию персонала, что помогает иметь на ключевых позициях самых талантливых сотрудников.

Какова роль HR-директора в вашей компании и как она меняется в связи с новыми вызовами в условиях постоянно меняющейся реальности?

– Сегодня HR не просто помогает бизнесу обеспечивать соответствие трудовому законодательству, нанимать или обучать сотрудников, но становится ключевым бизнес-партнером в части управления всеми процессами, затрагивающими людей. Например, одним из основных фокусов нашего отдела стало управление изменениями и работа над "employee experience". Любые нововведения можно внедрить быстро и безболезненно. Для этого необходимо обеспечить детальное планирование, соответствующий уровень коммуникации, а также реализацию проводимых изменений с учетом потребности бизнеса. В связи с этим в нашей компании роль HR-директора трансформировалась в роль People-директора, обеспечивающего постоянное развитие организации, высокий уровень вовлеченности сотрудников и благоприятную рабочую среду для достижения устойчивых результатов.

Как ваша компания формулирует свою миссию в вопросе социальной ответственности как работодатель?

– Наша мечта – объединять людей, чтобы делать мир лучше. Нам важно, чтобы потребление пива вызывало лишь положительные эмоции. Достичь этого можно лишь в обществе, где злоупотребление алкоголем перестало быть острой социальной проблемой. Именно поэтому корпоративная социальная ответственность – неотъемлемая часть бизнеса компании, а наши коллеги – главные амбассадоры культуры ответственного потребления алкоголя.

Сегодня многие экологические и социальные вопросы требуют немедленного вмешательства и конкретных действий со стороны бизнеса. Как международная пивоваренная компания мы рады использовать наш предпринимательский дух и сотрудничать с правительствами, НКО, университетами и инновационными кластерами, чтобы находить ответы на самые сложные вопросы. Наши принципы и вовлеченность коллег позволяют улучшать жизнь сообществ, обеспечивать доступ к чистой питьевой воде, поддерживать локальных фермеров, развивать возобновляемые источники энергии и находить инновационные решения в упаковке. Мы поставили амбициозные цели в области устойчивого развития до 2025 года и понимаем, что их достижение зависит только от людей, которые работают в компании.

Считаете ли вы постоянное повышение капитализации человеческого капитала важным условием лидерства компании на рынке? Какие программы и проекты, направленные на совершенствование персонала, реализуются на вашем предприятии? Каков их экономический эффект?

– "Мы выбираем людей, которые благодаря правильному развитию, сложным задачам и поддержке станут лучше нас. Нас оценивают по уровню наших команд", – еще один из наших принципов. Поэтому мы предлагаем широкий выбор инструментов развития, руководствуясь принципом 70-20-10. Мы верим, что самый ценный опыт сотрудник может получить, только решая реальные бизнес-задачи, поэтому 70% обучения осуществляются на рабочем месте. 20% приходятся на коучинг и обратную связь, так что все наши менеджеры обязательно обучаются этим инструментам. Также у нас в компании реализована программа менторинга, в которой каждый сотрудник может выбрать себе наставника из числа директоров и middle-менеджеров. Оставшиеся 10% приходятся на формальные тренинги в классе. Мы считаем, что специфическими функциональными знаниями должны делиться эксперты, поэтому развиваем институт внутренних тренеров и всячески способствуем обмену знаниями и навыками внутри компании через короткие открытые тренинги и онлайн-форматы. Экономический эффект развития персонала прямым образом отражается на финансовых результатах компании, ее росте и процветании на рынке.

Какие направления кадровой политики как стратегии управления персоналом вы считаете наиболее актуальными в ближайшие годы?

– Наиболее актуальной стратегией в ближайшие годы мы видим стратегию, направленную на поддержку трансформации бизнеса на пути к повышению уровня автоматизации и эффективности процессов, внедрение инновационных решений и диджитализацию взаимодействия с контрагентами и клиентами. Для этого основной фокус будет сделан на подбор и развитие персонала, обладающего глубокими экспертными знаниями своей области и способного лидировать крупные трансформационные проекты.