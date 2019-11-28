Водителя микроавтобуса, который столкнулся с машиной чиновника, уже выписали из больничной палаты

Находящийся в больнице после аварии уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что водитель микроавтобуса, который попал с ним в ДТП, уже выписан из больницы, а сегодня навестил в больничной палате его самого.

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Об этом он написал в Facebook.

"С самого начала я спрашиваю и волнуюсь о состоянии водителя другой машины. Спасибо моим родственникам и друзьям, которые помогают. Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей. Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе", – написал он.

Кулеба и его сыновья попали в ДТП в Чабанах Киево-Святошинского района Киевской области 24 ноября. Автомобиль Toyota, в котором находился уполномоченный, пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и был сбит микроавтобусом.

Кулеба находится в больнице "Феофания", его состояние оценивается как средней тяжести. Старшего сына Кулебы Тимофея с черепно-мозговой травмой госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Его состояние здоровья оценивают как тяжелое. О состоянии здоровья младшего сына уполномоченного, Елисея, пока ничего не известно. Всего у Кулебы четверо детей – у него есть еще сын Давид и дочь Лия.

Как ранее писал Фокус:

По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи в случае, если потерпевшему нанесены тяжелые телесные повреждения, предусматривает заключение виновника сроком от 3 до 8 лет.