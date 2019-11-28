Защита "Беркутовцев" утверждает, что они имели право стрелять на Майдане, – адвокат Небесной сотни
По данным Генпрокуратуры, всего во время событий Революции достоинства пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли
Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская заявила, что защита экс-бойцов "Беркута", обвиняемых в расстрелах участников Революции Достоинства, утверждает, что они имели право стрелять.
Об этом она сказала в интервью Укринформу.
"У нас в суде по расстрелу 20 февраля проскальзывает позиция обвиняемых: они имели право стрелять", – заявила Закревская.
По словам адвоката, речь идет о пяти "беркутовцах" из так называемой черной роты.
"Защита подает ситуацию так, что они имели право стрелять, и это святое право милиции, ныне – полиции. И они считают людей, игнорирующих смертельную опасность, которые идут и собирают раненых, – ненормальными, наркоманами, боевиками. И они явно воевали, они были на одной стороне, протестующие были на другой стороне. Их философия: они должны были победить, и они имели право мстить", – отметила адвокат.
Она также добавила, что о раскаянии среди обвиняемых речь не идет.
По данным Генпрокуратуры, всего во время событий Революции Достоинства пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.
В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни – были арестованы и подвергнуты пыткам.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вечером 21 ноября Закревская объявила голодовку. Она требует принять закон о ГБР с правкой, которая позволит следователям управления спецрасследований ГПУ перейти в Госбюро расследований. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что такую правку примут, но не ранее 3 декабря.