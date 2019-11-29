Минюст планирует вести электронный учет заключенных
Создано специальное программное обеспечение
Министерство юстиции Украины разработало специальное программное обеспечение, с помощью которого можно вести электронный учет лиц, находящихся в пенитенциарных заведениях.
Об этом заявил глава ведомства Денис Малюська, на презентации Тo do list, сообщает пресс-служба Минюста.
По его словам, в Минюсте нет точных и достоверных данных о числе заключенных в пенитенциарных учреждениях Украины.
"Мы примерно понимаем, что это больше 50 тысяч - возможно 55, 53 возможно, плюс-минус несколько тысяч. Мы не можем это администрировать, мы не понимаем, что происходит с людьми во всех учреждениях, у нас нет учета", − сказал министр.
По словам министра, созданное программное обеспечение для пенитенциарных учреждений позволит не только вести учет заключенных, но и учитывать все риски, связанные с конкретным человеком.
"Для того, чтобы иметь представление о том, что происходит в учреждениях − кто где находится, куда перемещается и что с таким лицом будет происходить дальше − будет осуществлен учет осужденных", − пояснил Малюська.
Также министр сообщил об инициативе начать практику частных СИЗО.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Малюська говорил, что украинскиию пенитенциарную систему реформируют по образцу таких стран, как Дания и Норвегия.
- В 2017 году тогдашний замминистра юстиции Денис Чернышов заявил, что украинская пенитенциарная система прогнила, а реанимировать ее можно повышением зарплат работников СИЗО.
- Также сообщалось, что Министерство юстиции намерено размещать магазины в тюрьмах и выдавать заключенным зарплатные банковские карты.