Крымские оккупанты незаконно использовали насосную станцию в Херсонской области

Сумма ущерба – около 30 миллионов гривен

Украинские правоохранители прекратили нелегальное использование так называемыми властями Крыма насосной станции, находящейся на территории Херсонской области. Сумма ущерба – около 30 миллионов гривен, сообщает Нацполиция.

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Отмечается, что с помощью чиновников одного из киевских предприятий велась незаконная эксплуатация насосной станции.

В свою очередь оккупанты использовали станцию для обеспечения Крымского содового завода сырьем в виде кондиционной рапы из озера Сиваш.

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Во время следствия было установлено, что на территории станции находится 6 промышленных насосов, с помощью которых сырье подается на завод.

"Также правоохранители обнаружили электролинию, которая незаконно подавала электроэнергию из оккупированного Крыма на указанную насосную станцию", – рассказал руководитель крымской полиции Виталий Стрижак.

Кроме того, оперативники изъяли в офисе киевского предприятия большое количество документации оккупационной администрации РФ в Крыму.

Начато уголовное производство по четырем статьям УК Украины: ст. 441 (экоцид), ч. 1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха), ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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