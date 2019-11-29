Пограничники говорят, что проверяли танкер Delfi до крушения и не увидели на его борту контрабанды

В то же время, ГПСУ подтверджает, что контрабанда горюче-смазочных веществ с кораблей в зоне ожидания дейтствиетельно могла иметь место

За пять дней до того, как танкер Delfi штормом вынесло на побережье Одессы, его осматривала морская охрана. Ничего противоправного на борту обнаружено не было.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, 16 ноября Delfi находился в 6 милях (11 км) от берега.

По результатам проверки пограничники не обнаружили ни груза, ни запрещенных предметов, ни признаков ведения противоправной деятельности.

В то же время, сотрудники морской охраны зафиксировали ряд нарушений в судовых документах и неудовлетворительное состояние самого корабля. По результатам осмотра Delfi в компетентные органы поступили соотвествующие сообщения.

Тем не менее, пограничники подтвердили, что контрабанда горюче-смазочных веществ с помощью кораблей, которые находятся в зоне ожидания, вне территориальных вод Украины, могла иметь место.

Установлены также и суда, которые могли быть непосредственно замешаны в такого рода схемах, за ними велось постоянное наблюдение.

Но что касается конкретно Delfi, то "постоянный контроль практически свел у нулю возможность совершения им незаконных оборудок".

Как ранее сообщал Фокус:

Поздно вечером 21 ноября в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi. Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.

Украинская сторона не cмогла связаться с судновладельцем: танкер Delfi – "серый", без регистрации. По данным капитана Одесского порта, судновладелец запрещал экипажу покидать танкер.

Глава Одесской ОГА также собрал заседание оперативного штаба в связи с ситуацией вокруг сорвавшегося с якоря танкера Delfi.

Впоследствии танкер лег на бок, из него в море потек мазут. Спасателям удалось эвакуировать из корабля троих членов экипажа, включительно с капитаном.

СМИ сообщили, что танкер Delfi может быть связан с Курченко и контрабандой нефтепродуктов.